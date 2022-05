Cidade do México denuncia inconsistências em perícia sobre desabamento no metrô

O governo da Cidade do México denunciou nesta quarta-feira inconsistências na perícia feita pela empresa norueguesa DNV para esclarecer as causas do colapso de um trecho do metrô em 3 de maio de 2021, que deixou 26 mortos e 80 feridos.



A secretária de Gestão Integral de Riscos da capital, Myriam Urzúa, disse à imprensa que a unidade sob sua responsabilidade "observou deficiências e inconsistências na análise" feita pela empresa norueguesa a pedido do governo local.



Myriam ressaltou que, apesar das inconsistências apontadas pelo governo, a DNV apresentou em 28 de fevereiro seu relatório final, no qual "não atendeu às especificações solicitadas. Não apresentaram hipóteses alternativas para investigar, sua avaliação e os motivos de sua rejeição", acrescentou.



Após o acidente, a DNV antecipou duas partes de sua investigação, que apontavam erros no projeto original da obra, inaugurada em 2012, quando Marcelo Ebrard, atual chanceler do México, era o prefeito.



O jornal espanhol "El País" adiantou que, em seu último relatório, a DNV também mencionava como um dos motivos do colapso a falta de manutenção da via, que apontava para a responsabilidade do governo da atual prefeita, Claudia Sheinbaum, que pertence ao partido Morena, do presidente Andrés Manuel López Obrador, e é aspirante a sucedê-lo.



Claudia havia antecipado que seu governo não aceitaria o relatório final da consultoria, alegando que o mesmo estava "mal feito" e era "usado com fins políticos". López Obrador saiu hoje em defesa de Claudia, ao afirmar que a mesma "é uma mulher íntegra e honesta, submetida a uma forte pressão".



Após o acidente, o magnata mexicano Carlos Slim, dono da empresa que construiu a maior parte do trecho danificado, prometeu pagar pela reconstrução.



O metrô da Cidade do México é um dos maiores do mundo, com uma extensão de 226 quilômetros.