Um avião com 11 pessoas a bordo caiu nesta quarta-feira (11) em um bosque do centro do Camarões, informou o Ministério dos Transportes deste país da África Central.



Os serviços de transporte aéreo "perderam contato por rádio com a aeronave" e, depois, o avião foi "localizado no bosque", perto de Nanga Eboko, 150 km a nordeste da capital, Yaundé, informou o Ministério em um comunicado, sem dar detalhes sobre o estado dos passageiros.



A aeronave "caiu no solo" e os serviços de resgate "tentam encontrar os ocupantes", confirmou à AFP um encarregado desta secretaria, que pediu para ter sua identidade preservada.