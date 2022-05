Rússia questiona na ONU operação europeia na Bósnia

A Rússia criticou veementemente nesta quarta-feira (11) a força europeia Eufor-Althea na Bósnia, que segundo Moscou, seria inútil. A crítica foi feita durante uma reunião semestral do Conselho de Segurança da ONU, marcada por uma forte oposição entre russos e ocidentais.



Logo no início, Rússia e China negaram a legitimidade ao alto representante da comunidade internacional neste país, o alemão Christian Schmidt, que foi autorizado a participar da sessão , ao contrário da reunião anterior, em novembro.



Christian Schmidt assumiu o posto no verão boreal depois ter sido nomeado pelo Conselho para colocar em prática o plano de paz resultante dos Acordos de Dayton (1995), assinados por 55 países, entre eles, a Rússia.



Mas tanto Rússia quanto a China julgam que esta responsabilidade seria do Conselho de Segurança, no qual ambos países tem direito de veto para nomear um alto representante.



"Estamos preocupados com o papel desempenhado pela operação militar europeia Eufor-Althea na Bósnia", declarou a embaixadora adjunta russa na ONU, Anna Evstigneeva.



"Desde março os contingentes para esta operação foram duplicados sem qualquer consulta, patrulhas circulam pelas ruas com armamento pesado, semeando o pânico na população", criticou.