Líder pró-Moscou da região ucraniana de Kherson pedirá a Putin para anexar território

As autoridades instaladas por Moscou na região ucraniana de Kherson anunciaram nesta quarta-feira (11) que solicitarão ao presidente Vladimir Putin para anexar o território à Rússia.



"Haverá um pedido (ao presidente russo) para fazer com que a região de Kherson uma questão plena da Federação da Rússia", disse Kirill Stremusov, vice-comandante da administração cívico-militar da região conquistada por Moscou durante a ofensiva iniciada em fevereiro contra a Rússia.



O presidente Putin ordenou a ofensiva contra o país vizinho ao acusar Kiev de oprimir e massacrar os habitantes de língua russa. Ele havia afirmado que não desejava ocupar territórios ucranianos.



A região de Kherson, localizada ao norte da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é vital para o abastecimento de água do território.



Sua conquista, único verdadeiro êxito militar para Moscou desde o início da campanha, também permite constituir uma ponte terrestre que une a Crimeia, a região separatista pró-Moscou de Donetsk e o território russo.



Sua conquista também deveria permitir a Moscou iniciar o ataque ao grande porto de Odessa, sudeste da Ucrânia, sem sucesso até o momento, assim como para o norte, na direção das cidades de Zaporizhzhia e Dnipro.