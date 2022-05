Americano é acusado de matar a mãe no mar para receber herança

A Justiça Federal dos EUA anunciou nesta terça-feira que prendeu um homem acusado de assassinar sua mãe em 2016 no mar para herdar bens e propriedades da família.



Nathan Carman, 28 anos, de Vermont, é acusado, entre outras coisas, de assassinar a mãe, Linda Carman, cujo corpo nunca foi encontrado, e de ter afundado o barco em que faziam uma excursão de pesca no litoral do estado de Rhode Island em 2016. O acusado foi encontrado em um bote inflável oito dias depois de sair para pescar com a mãe.



O jovem foi preso nesta terça-feira e deve ser apresentado formalmente amanhã a um tribunal federal de Vermont, segundo um comunicado do Departamento de Justiça americano.



Carman também é suspeito desde 2013 - embora não tenha sido acusado - de ter assassinado seu avô, John Chakalos, com uma arma de fogo em sua propriedade no estado de Connecticut. A Justiça americana suspeita de que "esses dois homicídios fizeram parte de um plano para obter dinheiro e ficar com as propriedades de John Chakalos e fundos da família".