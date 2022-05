Sri Lanka ordena policiais a atirarem sem aviso durante protestos

As autoridades do Sri Lanka ordenaram que suas forças atirem sem aviso prévio contra qualquer pessoa flagrada "vandalizando", ou "saqueando" bens públicos, após a morte de oito pessoas em novos protestos contra a grave crise econômica do país.



A ordem foi dada depois de o governo ter mobilizado dezenas de milhares de soldados na capital, Colombo, e em outras cidades, para fazer valer o toque de recolher imposto por decreto.



"As forças de segurança receberam ordens para atirar sem aviso prévio contra qualquer pessoa que danifique bens públicos, ou atente contra a vida", declarou o Ministério da Defesa.



Segundo a polícia, oito pessoas, incluindo dois de seus agentes, morreram nos confrontos.



O principal hospital da capital informou que recebeu 219 feridos, enquanto outros seis foram relatados em outras partes do país.



Os incidentes provocaram a renúncia do primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa, mas isto não foi suficiente para conter a indignação dos manifestantes, que tentaram invadir a residência oficial do ex-chefe de Governo.



Tropas armadas seguiram para o local depois que os manifestantes conseguiram passar pelo acesso principal da residência em Colombo e tentaram entrar no edifício em que Rajapaksa e sua família estavam refugiados,



"Após uma operação durante a madrugada, o ex-primeiro-ministro e sua família foram levados pelo exército a um local seguro", afirmou uma fonte das forças de segurança à AFP. "Ao menos 10 coquetéis molotov foram lançados no complexo", acrescentou.



O poder do clã Rajapaksa estremece depois de meses de apagões e escassez de produtos nesta ilha de 22 milhões de habitantes, que enfrenta a crise econômica mais grave desde sua independência em 1948.



O ex-chefe de Governo não vai fugir do país, afirmou seu filho mais velho Namal Rajapaksa.



"Meu pai está a salvo, está em um local seguro e se comunica com a família", declarou à AFP. "Há muitos boatos que vamos sair do país. Não vamos deixar o país".



Mahinda Rajapaksa, de 76 anos, é o líder do clã que domina a vida política do Sri Lanka há quase duas décadas e foi presidente entre 2005 e 2015, depois de exercer o cargo de primeiro-ministro em 2004.



Apesar dos muitos pedidos de renúncia, seu irmão mais novo, o presidente Gotabaya Rajapaksa, permanece no cargo e controla as forças de segurança. Na sexta-feira, ele decretou estado de emergência para reforçar seus poderes.



Depois de semanas de protestos contra o governo, em sua maioria pacíficos, a violência tomou as ruas de Colombo na segunda-feira, quando simpatizantes de Mahinda Rajapaksa atacaram os manifestantes opositores.



"Eles nos atacaram, atacaram a imprensa, agrediram mulheres e crianças", disse uma testemunha à AFP que pediu para não ser identificada.



A polícia usou gás lacrimogêneo e jatos d'água para dispersar a multidão e declarou toque de recolher imediato na capita, que pouco depois foi ampliado para todo o país.



As autoridades anunciaram que a medida prosseguirá até a manhã de quarta-feira, com prédios públicos e privados, estabelecimentos comerciais e centros de ensino fechados.



- Casas e veículos incendiados -



A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, condenou a violência no Sri Lanka e pediu às autoridades que evitem mais incidentes.



"Estou profundamente preocupada com a escalada da violência no Sri Lanka depois que os partidários do primeiro-ministro atacaram manifestantes pacíficos em Colombo", afirmou a ex-presidente do Chile em um comunicado.



Os manifestantes desafiaram o toque de recolher e tentaram se vingar dos militantes pró-governo. Dezenas de casas de apoiadores de Rajapaksa foram incendiadas, além de carros, ônibus e caminhões, em Colombo e nos arredores.



Mahinda Rajapaksa disse que renunciaria para abrir o caminho a um governo de unidade. Mas não está claro se a oposição aceitaria integrar um novo Executivo, pois já se recusou a estabelecer aliança com qualquer membro do clã familiar.



Com o sistema político do Sri Lanka, mesmo em um governo de unidade o presidente mantém o poder de nomear e demitir ministros e juízes, além de gozar de imunidade judicial.



O colapso econômico da ilha do sul da Ásia começou a ser percebido depois que a pandemia de covid-19 afetou consideravelmente as receitas do turismo e as remessas, o que levou o governo a proibir várias importações para evitar a fuga de divisas estrangeiras.



A dívida externa insustentável, calculada em 51 bilhões de dólares, forçou o governo a decretar em 12 de abril uma moratório da pagamentos.