A política "covid zero" impulsionada pelo governo da China para conter a pandemia é insustentável", afirmou nesta terça-feira(10) o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, garantindo que já falou sobre o assunto com especialistas chineses.



"Quando falamos da estratégia covid zero, acreditamos que é insustentável, considerando a evolução atual do vírus e nossas previsões", disse Tedros em coletiva de imprensa em Genebra.