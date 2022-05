Bitcoin registra forte desvalorização

O bitcoin perdeu seus ganhos dos últimos meses em maio e nesta terça-feira (10) a cotação ficou abaixo de 30.000 dólares, como parte de uma tendência do mercado de tomar distância de ativos de risco devido à incerteza provocada pela guerra na Ucrânia.



O bitcoin, que é a principal criptomoeda do mundo, de acordo com o valor de mercado, viu sua cotação cair a 29.764 dólares nesta terça-feira, menor nível desde julho de 2021.



O valor representa uma perda de 57% do valor na comparação com recorde registrado em novembro de 2021.



A queda implica que a maioria dos fundos e pessoas que investiram em bitcoin nos últimos meses estão com prejuízo.



Outras criptomoedas também não ficaram imunes à tendência, com o mercado em seu conjunto avaliado em quase 1,5 trilhão de dólar, contra US$ 3 trilhões investidos no principal momento do setor, segundo os dados da Coingecko, que registra mais de 13.000 criptomoedas.



A queda no setor está vinculada à prudência dos investidores pelo temor relacionado à guerra na Ucrânia, o confinamento na China e a adoção de uma política monetária restritiva nos Estados Unidos.



A tendência afeta ainda os títulos das empresas de tecnologia, cujo desempenho foi beneficiado pelas políticas monetárias expansivas durante a pandemia.



"A correlação do bitcoin com a Nasdaq", o índice da Bolsa americana para o setor de tecnologia, "está no máximo", destacaram os analistas especializados em blockchain do portal Kaiko.



Com a volatilidade dos criptoativos é difícil projetar qual será a evolução do bitcoin.



Em 2021, o bitcoin ficou temporariamente abaixo dos 30.000 dólares em junho e julho, antes de voltar a ganhar força e atingir o máximo histórico em novembro, a US$ 69.000.



Um indício da importância do setor: nos últimos anos dois países, El Salvador e a República Centro-Africana adotaram esta moeda como divisa oficial, apesar das críticas dos organismos financeiros internacionais.



O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou que o país aproveitou a desvalorização para comprar mais criptomoedas, adicionando 500 unidades a seu fundo.



Desde sua criação em 2009, a criptomoeda se desenvolveu em um contexto de taxas de juros muito reduzidas.



Agora, o Banco Central americano alertou sobre futuros aumentos da taxa básica de juros para conter a inflação.