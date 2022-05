Ministros das Relações Exteriores da Alemanha e Holanda visitam cidade ucranianas que foram cenários de massacres

Os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, e da Holanda, Wopke Hoekstra, visitaram nesta terça-feira (10) cidades ucranianas próximas de Kiev onde as tropas russas foram acusadas de matar dezenas de civis quando ocuparam a região em março.



Baerbock, cuja viagem não havia sido anunciada oficialmente, se reuniu com moradores da cidade de Bucha, que fica ao noroeste de Kiev.



Hoekstra escreveu no Twitter que chegou a Kiev para "reuniões com o governo ucraniano e a colega Annalena Baerbock".



A mensagem incluía fotos do ministro holandês caminhando pelas ruas de de Irpin, outra cidade próxima de Kiev onde o governo ucraniano acusou as forças russas de massacras civis em março.



"As casas e os prédios bombardeados ilustram o impacto da guerra na vida dos homens, mulheres e crianças que vivem aqui", acrescentou Hoekstra.



Durante a visita, o ministro pretendia reabrir oficialmente a embaixada da Holanda em Kiev.



Várias autoridades ocidentais visitaram Bucha desde que as tropas russas deixaram a cidade no fim de março.



O exército russo foi acusado de matar civis - atos que podem constituir crime de guerra - nesta localidade e em outras nas proximidades da capital ucraniana.



A Rússia nega responsabilidade nas mortes.