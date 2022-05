Um terremoto de magnitude 6,3 foi registrado nesta terça-feira (segunda, 9, no horário de Brasília) no mar de Bismarck a cerca de 200 quilômetros da costa de Papua-Nova Guiné, indicou o serviço geológico dos Estados Unidos.



Um primeiro relatório do instituto apontou uma "baixa probabilidade de vítimas e danos pelo terremoto", que ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros e não desencadeou alertas de tsunami.



Papua-Nova Guiné fica localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de alta atividade sísmica e vulcânia devido à fricção das placas tectônicas.



Um terremoto de 7,5 em fevereiro de 2018 provocou deslizes de terra, soterrou casas e matou pelo menos 125 pessoas.