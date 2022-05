Presidente de Belarus acusa Ocidente de "obsessão" com ideias nazistas

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, acusou nesta segunda-feira o Ocidente de estar "obcecado" com as ideias nazistas e estar "em guerra contra a Rússia" na Ucrânia, onde Moscou trava uma ofensiva há dois meses e meio.



"Os seguidores dos nazistas estão obcecados com a ideia da vingança, mas não estão dispostos a lutar abertamente contra os herdeiros do povo soviético", disse Lukashenko em um discurso pela festa de 9 de maio, quando os países da ex-URSS celebram a vitória sobre os nazistas em 1945.



"É por isto que inundam a Ucrânia de armas", afirmou, antes de acusar as "elites ocidentais" de transformar o país vizinho da Rússia em um "monstro" e elevar "o nazismo ao nível de ideologia de Estado".



"Não é nenhum segredo que todo o mundo ocidental está em guerra com a Rússia na Ucrânia", disse Lukashenko, de 67 anos, que governa Belarus com mão de ferro desde 1994. Ele é o aliado mais próximo de Vladimir Putin e cedeu o território do país para a ofensiva russa.



"Mais de 50 países ocidentais estão unidos contra a Rússia", afirmou.



Ele também denunciou as sanções ocidentais adotadas contra a Rússia e Belarus e disse que as "tentativas de asfixiar" o país "apenas o deixarão mais forte".



"Nem jurídica nem moralmente os bielorrussos têm o direito de não apoiar a Rússia", insistiu.



"Nós estamos sozinhos com a Rússia. E vocês são 50", afirmou Lukashenko.