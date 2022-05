Reino Unido impõe novas sanções comerciais à Rússia

O governo britânico anunciou neste domingo um novo pacote de sanções comerciais contra a Rússia e Belarus pela invasão à Ucrânia, com proibições de exportação à indústria russa e tarifas mais altas.



"Esse importante pacote de sanções causará mais danos à máquina de guerra russa", disse a ministra do Comércio Internacional, Anne-Marie Trevelyan.



As tarifas aumentarão em 35 pontos percentuais, incluindo à platina e ao paládio (usados na indústria automobilística), enquanto as proibições à exportação miram em bens destinados aos setores manufatureiro e de máquinas pesadas da Rússia, como os plásticos e a borracha.



"A Rússia é um importante produtor de platina e paládio e depende em grande parte do Reino Unido para exportar" esses produtos, ressaltou o governo.



O Reino Unido também sancionou mais de mil pessoas e mais de 100 empresas desde a invasão.