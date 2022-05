Presidente sírio se reúne com líderes do Irã

O presidente sírio, Bashar al-Assad, se encontrou com o guia supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, durante uma breve e incomum visita a Teerã neste domingo (8), anunciou a televisão iraniana.



Nesta curta viagem, Assad também se encontrou com o presidente Ebrahim Raisi, acrescentou a rede.



A última visita do presidente sírio ao Irã foi em fevereiro de 2019. Naquela ocasião, foi sua primeira viagem à República Islâmica desde o início do conflito na Síria, em 2011.



Principal aliado regional de Damasco, o Irã apoia financeiramente o regime de Assad e enviou milhares de "voluntários" treinados pela Guarda Revolucionária, o exército ideológico iraniano, para lutar em suas fileiras contra insurgentes e jihadistas.



As relações entre Teerã e Damasco "são vitais" e "não devemos deixá-las enfraquecer, pelo contrário, devemos fortalecê-las o máximo possível", disse o aiatolá Khamenei, segundo um comunicado em seu site.