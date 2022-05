Rei saudita é internado para 'exames'

O rei Salman da Arábia Saudita, de 86 anos, foi internado em um hospital para "exames médicos", anunciou o palácio real em comunicado neste domingo.



Debilitado, o rei lidera desde 2015 o reino saudita, o maior exportador de petróleo do mundo e a maior economia do mundo árabe.



No sábado, ele foi internado no Hospital King Faisal, na cidade costeira de Jidá, "para alguns exames médicos", segundo um relatório oficial.



"Que Deus preserve o Guardião das Duas Mesquitas Sagradas e que ele goze de saúde e bem-estar", disse o comunicado.



É raro que as autoridades sauditas divulguem informações sobre a saúde do monarca.



Em 2017, a Arábia Saudita rejeitou as especulações crescentes de que o rei planejava abdicar em favor de seu filho, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o governante de fato.



O rei Salman foi operado para remover a vesícula biliar em 2020 e em 2010 foi operado de uma hérnia de disco.



Ele foi hospitalizado pela última vez em março para o que a mídia estatal descreveu como "exames médicos bem-sucedidos" e para trocar a bateria de seu marca-passo.