Uma pessoa morreu e três ficaram feridas no Equador neste sábado quando o telhado de um ginásio de Quito desabou após uma tempestade de granizo, informou o Serviço Integrado de Segurança ECU 911.



"Devido ao peso da grande quantidade de granizo que se depositou sobre a estrutura de metal, a mesma desabou, atingindo as pessoas que realizavam atividades esportivas", descreve o comunicado do ECU 911. Paramédicos atenderam "três pessoas feridas" e encontraram "uma pessoa sem sinais vitais".



O desabamento ocorreu em um bairro do norte da capital, onde, durante a tarde, uma tempestade de granizo atingiu boa parte do setor.