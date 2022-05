Estátuas de lutadores da Idade do Ferro são encontradas na Sardenha

Dois torsos de lutadores esculpidos em pedra calcária durante a Idade do Ferro foram encontrados por arqueólogos em uma necrópole na ilha da Sardenha, informou o Ministério da Cultura italiano neste sábado.



Trata-se de uma "descoberta excepcional", que pode lançar luz sobre a cultura nurágica entre os séculos X e VIII antes da nossa era em torno de Mont'e Prama, na atual localidade de Cabras, destacou o ministro da Cultura, Dario Franceschini. As escavações no local permitiram exumar desde os anos 1970 numerosas sepulturas e estátuas.



Os torsos nus e outros fragmentos puderam ser identificados como partes de estátuas de pugilistas, devido ao escudo com o qual protegem seus corpos. Eles são semelhantes a duas outras figuras exumadas a poucos metros dali em 2014, que estão em exposição em um museu local, segundo o ministério.



Os arqueólogos que trabalham na parte sul da necrópole, descoberta em 1974 por agricultores, também identificaram a extensão de uma via funerária sobre um eixo norte-sul, sobre o qual já haviam sido descobertas várias tumbas.



Os fragmentos relativamente pequenos costumam ser exumados e registrados rapidamente, mas "levará tempo para extrair dos sedimentos os dois torsos, blocos pesados e maciços, a fim de recuperá-los em condições seguras", explicou a responsável ministerial dos sítios do sul da Sardenha, Monica Stochino.



A cultura nurágica, que se desenvolveu na Sardenha durante a Idade do Bronze, é reconhecível por suas construções megalíticas espalhadas pela ilha, com funções até hoje indecifráveis. Também se ignoram as funções das estátuas de até dois metros de altura identificadas como guerreiros, arqueiros ou lutadores, reconstruídas a partir de fragmentos encontrados nas últimas décadas em Mont'e Prama.