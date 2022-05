Cinco mortos e 200 edifícios em chamas em incêndios na Sibéria

Pelo menos cinco pessoas morreram e cerca de 200 prédios estão em chamas devido a incêndios na região russa de Krasnoyarsk, na Sibéria, informaram as autoridades locais neste sábado (7).



"O fogo se espalha por mais de 16 regiões habitadas e cerca de 200 edifícios, incluindo várias serrarias e uma creche, que estão pegando fogo. Já há vários mortos", disse o Ministério de Situações de Emergência desta região, no aplicativo Telegram.



Até agora, cinco mortes foram confirmadas.



As autoridades qualificaram a situação como "difícil" e estabeleceram estado de emergência na região, especificando que cerca de 300 pessoas e mais de 90 veículos estão envolvidos na extinção dos incêndios.



"A tarefa é complicada pelas condições climáticas, pois ventos fortes aceleram a propagação das chamas e impedem sua extinção", acrescentou o ministério local.



Após uma reunião de emergência, o governador da região, Alexander Uss, especificou em comunicado que os incêndios foram causados por ventos que em algumas regiões chegaram a 40 metros por segundo, ante os 25 previstos.



Este vento fez com que "a queda de árvores e de linhas de energia" resultassem em "incêndios declarados simultaneamente em várias áreas do território de Krasnoyarsk".



Espera-se que os ventos permaneçam nessa intensidade por "pelo menos 4 a 6 horas", disse o gabinete do governador.



"Pedimos ajuda aos territórios vizinhos, mas estamos cientes de que, na melhor das hipóteses, isso não acontecerá por algumas horas", disse Uss.



"Dei ordem para cortar a eletricidade em uma parte do território da região, exceto nas instalações de sobrevivência, postos de gasolina e sistemas de abastecimento de água", acrescentou.



Nas áreas mais afetadas, "serão abertos abrigos temporários e as pessoas receberão assistência médica e psicológica".



Nos últimos anos, vários incêndios sem precedentes devastaram a Sibéria.



Em 2021, os incêndios, especialmente no leste desta região russa, liberaram 16 milhões de toneladas de carbono (o quarto maior volume desde o início das medições em 2003), segundo o relatório anual do clima europeu.