Incêndio gigantesco avança pelo estado do Novo México nos EUA

Um enorme incêndio continuou avançando e destruiu milhares de quilômetros de vegetação no estado do Novo México, oeste dos Estados Unidos, enquanto a seca crônica na região agravou a situação durante esta semana.



Batizado de "Hermits Peak", o incêndio já devastou mais de 600 km2 no sul do estado e destruiu cerca de 170 construções. Quase 16.000 casas foram evacuadas desde 6 de abril, quando começaram as chamas.



"Este é um incidente climático histórico. É um momento crítico do incêndio", disse nesta sexta-feira (6) a governadora do Novo México, Michelle Lujan Grisham.



A governadora acrescentou que as condições climáticas, com temperaturas elevadas e ventos extremos, "são as piores possíveis" para o fogo, que só foi 20% controlado.



As chamas começaram há um mês como fogo prescrito, um incêndio controlado criado intencionalmente para limpar o excesso de vegetação em áreas delimitadas. Mas saiu do controle devido aos fortes ventos e a seca extrema, informaram as autoridades.



A temporada de incêndios no oeste dos Estados Unidos está apenas começando. Mas o "Hermits Peak" já é o segundo maior da história do Novo México, que este ano teve mais de mil quilômetros quadrados de vegetação queimados, um valor próximo da média da região para um ano inteiro.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decretou estado de catástrofe natural no Novo México, o que facilitará o recebimento de recursos logísticos e financeiros para combater as chamas e atender a população afetada.



Sete incêndios se alastraram pelo estado, impactado por uma seca histórica que há anos deixa vastos territórios na região ressecados e vulneráveis ao fogo, favorecendo a propagação das chamas.