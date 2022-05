As autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira que estão investigando 109 casos de um tipo grave de hepatite em crianças, cinco dos quais resultarem em morte.



Esses casos de inflamação hepática grave foram detectados em 25 estados e territórios do país em crianças com idade média de apenas 2 anos, disse um alto funcionário dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em entrevista coletiva.