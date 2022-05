Em pleno confinamento, casamento em Xangai acontece pelo Zoom e festa na garagem

Um casal em Xangai superou os obstáculos do confinamento e da burocracia com uma cerimônia de união oficializada pelo Zoom, dos Estados Unidos, e com uma festa na garagem do prédio.



Com o "Coro Nupcial" tocando nos alto-falantes e um pequeno grupo de convidados respeitando as regras de distanciamento social, Janelle Nuyts desfilou de vestido branco e máscara cirúrgica azul até o altar improvisado, seguida por um homem de traje de proteção que desinfetava o chão.



Longas semanas de confinamento paralisaram este centro econômico de 25 milhões de habitantes, enquanto a China mantém a sua estratégia de "covid zero" contra a pandemia.



A flexibilização de algumas medidas nas últimas semanas permitiu que alguns moradores saíssem de casa, embora, na maioria dos casos, dentro dos limites do condomínio onde vivem.



O noivo Matthew Mitchener, de 35 anos, tinha dúvidas sobre se casar durante o confinamento, mas elas sumiram no sábado (30), quando viu a noiva pronta e sua barriga de cinco meses de gravidez.



"É tudo um pouco surreal", disse o australiano, radiante de alegria.



Depois de um mês trancado em casa, o casal se uniu em matrimônio em uma cerimônia oficializada on-line a partir dos Estados Unidos, com amigos e familiares como testemunhas virtuais.



Depois, participaram de uma pequena festa no estacionamento de seu prédio, onde foram recebidos com aplausos e uma chuva de arroz lançada por seus vizinhos.



Uma proibição em vigor desde 2019 na China para casamentos entre estrangeiros impedia-os de formalizarem a união com um tabelião local, e a opção de fazer isso em uma de suas embaixadas não estava disponível, em razão das medidas sanitárias em vigor.



A comemoração na garagem foi decidida um dia antes. Aproveitando o relaxamento das restrições, seus vizinhos sugeriram um pequeno banquete para não passar a data em branco.



"As coisas se precipitaram", contou Mitchener. "A única coisa que a gente sabia é que tínhamos um vestido de noiva enviado por um amigo, um bolo de casamento, um buquê de flores", completou.



"Quando experimentei o vestido, tudo mudou", disse Janelle, uma atriz de 33 anos.



Foi em março que os dois decidiram se casar on-line, depois de descobrirem que estavam esperando um bebê.



O grande dia "foi acima das nossas expectativas", celebrou Nuyts.



"Realmente não esperávamos que fosse tão romântico", acrescentou.