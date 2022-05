Alemanha fornecerá sete obuses blindados para Ucrânia

O Ministério alemão da Defesa anunciou nesta sexta-feira (6) que fornecerá sete obuses blindados para a Ucrânia, com o objetivo de ajudá-la a se defender dos invasores russos, sem divulgar a data da entrega.



Os obuses, do tipo Panzerhaubitze 2000, são canhões autopropulsados, fabricados pela Krauss-Maffei Wegmann (KMW).



O anúncio foi feito pela ministra alemã da Defesa, Christine Lambrecht, durante visita à Eslováquia. Segundo ela, a partir da próxima semana, soldados ucranianos começarão a serem treinados na Alemanha no uso destes armamentos.



Recentemente, a Holanda anunciou a entrega para Kiev de cinco obuses do mesmo modelo.



O Exército alemão conta com cerca de 100 obuses 2000, mas apenas em torno de 40 estão operacionais.



O governo do chanceler Olaf Scholz foi duramente criticado na Alemanha e por parceiros europeus, como os países bálticos e a Polônia, que consideram seu apoio militar à Ucrânia muito tímido.



Depois de ter limitado suas entregas, em um primeiro momento, a armas defensivas, Berlim decidiu enviar material pesado e anunciou, no fim de abril, que pretendia oferecer a Kiev tanques do tipo "Gepard".