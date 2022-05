Na pior sessão do ano em Wall Street, Nasdaq perde cerca de 5%

A bolsa de Nova York registrou nesta quinta-feira (5) sua pior sessão do ano. Os investidores enfrentaram os efeitos da véspera após uma segunda leitura sobre os anúncios de quarta-feira no Fed.



O Nasdaq registrou a terceira maior queda de pontos de sua história, após as duas sessões sombrias de 12 e 16 de março de 2020, no início da pandemia de coronavírus.



O Nasdaq, de forte composição tecnológica, perdeu 4,99% a 12.317,69 pontos, enquanto o índice industrial Dow Jones perdeu 3,12% a 32.997,97 pontos e o índice composto S&P; 500, baixou 3,56% a 4.146,87 unidades.



"Tivemos uma das melhores sessões ontem e uma das piores hoje", disse Angelo Kourkafas, da companhia Edward Jones.



Depois do entusiasmo da quarta-feira com os comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, que descartou um endurecimento mais acentuado da política monetária e uma alta de 0,75 ponto percentual em sua próxima reunião, prevista para junho, o mercado recuperou seus sentidos nesta quinta.



"O fato de que (o Fed) tenha descartado uma alta de 0,75 ponto percentual não muda realmente o fato de que a economia desacelere e de que o Fed vá endurecer sua política monetária em um ritmo acelrado", explicou Kourkafas.



"As pessoas começaram a refletir um pouco mais sobre o Fed e sua comunicação e se deu conta de que as coisas não iam mlehorar", disse Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors.



Para ela, as quedas desta quinta também se explicam pela tomada de benefícios que se seguiram à recuperação da véspera, assim como o aumento dos rendimentos do mercado de bônus.



O rendimento dos bônus americanos a dez anos subiram acima de 3,10% pela primeira vez desde novembro de 2018.



Como é usual os primeiros a cair sob o fogo dos investidores foram os valores tecnológicos e de crescimento, que agora pesam mais em Wall Street.



Apple (-5,57%), Microsoft (-4,36%), Tesla (-8,33%) e Amazon (-7,56%) tiveram fortes quedas. A Amazon acumula um recuo de mais de 20% desde a publicação de resultados na semana passada e apagou mais de 280 milhões de dólares em capitalização na bolsa.