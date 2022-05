Petróleo tem leve alta após dia volátil

O petróleo subiu levemente nesta quinta-feira, após uma sessão volátil, marcada pelo plano de embargo da União Europeia ao petróleo russo e a queda de Wall Street.



O barril do Brent para entrega em julho fechou em alta de 0,69%, a US$ 110,90, e o WTI subiu 0,41%, a 108,26 dólares.



"Uma demanda maior de petróleo não ruso é suscetível a pressionar os preços para cima em geral", opinou Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.



Outro fator que pressiona levemente para cima é que a Opep e seus sócios concordaram nesta quinta-feira, como esperado, em continuar com a abertura marginal da produção.



O grupo "aliado da Rússia joga contra a determinação dos Estados Unidos de aumentar a produção de petróleo, e os países da Opep não estão dispostos a substituir o petróleo russo", explicou Ipek Ozkardeskaya, analista do banco Swissquote.



COMMERZBANK