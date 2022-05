A bolsa de Nova York registrou nesta quinta-feira (5) sua pior sessão do ano. Os investidores enfrentaram os efeitos da véspera após uma segunda leitura sobre os anúncios de quarta-feira no Fed.



O Nasdaq registrou a terceira maior queda de pontos de sua história, após as duas sessões sombrias de 12 e 16 de março de 2020, no início da pandemia de coronavírus.