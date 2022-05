O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central voltou a aumentar nesta quarta-feira (4) a Selic, taxa básica de juros, em um ponto percentual, para 12,75%, situando-a em seu nível máximo desde fevereiro de 2017, para combater a alta da inflação.



O aumento, comunicado ao final de uma reunião do Copom, é o décimo consecutivo desde o início do ciclo de altas em março de 2021, quando a Selic se encontrava em um piso histórico de 2%.