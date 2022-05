'Carne artificial' para preservar florestas e reduzir emissões de CO2

A substituição de 20% do consumo de carne bovina e ovina por proteínas que reproduzem sua textura reduziria as emissões de gás carbônico pela metade antes de 2050 e também o desmatamento provocado pela pecuária, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (4).



Com base em projeções do crescimento populacional e da demanda alimentar, os autores do artigo publicado na revista Nature concluíram que a substituição de metade do consumo de carne vermelha pelas chamadas proteínas microbianas reduziria em mais de 80% o desmatamento e a poluição por CO2.



"É uma importante contribuição para alcançar os objetivos do Acordo de Paris para o clima, com benefícios adicionais para outras metas de preservação", garantiu à AFP Florian Humpenoder, um dos principais autores, membro do Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o Impacto Climático (PIK).



Três relatórios de referência sobre o clima publicados pela ONU desde agosto alertaram que o objetivo principal do documento, limitar o aquecimento global a um nível inferior a 2°C, está seriamente ameaçado.



O sistema alimentar mundial produz um terço das emissões de gases com efeito estufa e a pecuária bovina é a principal responsável do setor agrícola.



Esta contribuição se dá de duas maneiras. Uma delas é a destruição das florestas tropicais (que captariam C02) para ceder espaço aos pastos e plantações (soja, milho) destinadas a alimentar o gado. A outra seria o sistema digestivo dos animais, grande produtor de metano, gás de efeito estufa 30 vezes mais forte que o CO2.



- "Substituta ideal" -



Presente nos supermercados há décadas, a carne artificial é obtida pelo cultivo de células microbianas e fungos em um processo de fermentação semelhante ao do vinho e da cerveja.



Suas células se alimentam da glicose - proveniente da cana de açúcar ou da beterraba, por exemplo - para produzir proteínas. A produção requer cultivo em terra, mas em uma escala muito menor do que a da carne vermelha, segundo o estudo.



Seus benefícios vão além do impacto ambiental, segundo Hanna Tuomisto, pesquisadora da Universidade de Helsinki.



"A micro proteína é uma substituta ideal para a carne porque é rica em proteínas e contém todos os aminoácidos essenciais", disse, citada pela revista Nature.



Além disso, a utilização de água para a agricultura e a emissão de outro gás de efeito estufa, o óxido nitroso, seriam reduzidas.