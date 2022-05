UE propõe sanções contra o chefe da Igreja Ortodoxa russa, o patriarca Kirill

A Comissão Europeia propõe a adoção de sanções contra o chefe da Igreja Ortodoxa russa, o patriarca Kirill, como parte de um sexto pacote de medidas em resposta à guerra na Ucrânia, de acordo com documentos consultados pela AFP.



A nova lista, que ainda deve ser aprovada pelos Estados membros, inclui 58 personalidades, incluindo, além de Kirill, muitos militares russo, além da esposa, da filha e de um filho do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



De acordo com os documentos aos quais a AFP teve acesso, Kirill é descrito como um "aliado de longa data do presidente Vladimir Putin e se tornou um dos principais apoiadores da agressão militar" na Ucrânia.



O patriarca Kirill é o principal líder da Igreja Ortodoxa russa, que tem 150 milhões de fiéis no mundo, especialmente na Rússia.



Em declarações recentes, o patriarca pediu a unidade russa em pleno conflito militar na Ucrânia.