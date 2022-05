Líder de gangue do Haiti é extraditado para os EUA

O líder da 400 Mawozo, uma das gangues mais poderosas do Haiti, foi extraditado para os Estados Unidos nesta terça-feira, anunciaram autoridades haitianas, no momento em que a violência dos grupos criminosos em Porto Príncipe irrompe em uma guerra interna.



Germine Joly, conhecido como "Yonyon", foi transferido pelo FBI para Washington, que havia emitido um mandado de prisão internacional no fim de abril. Preso há anos em Porto Príncipe, ele foi acusado nos Estados Unidos de importação de armas, sequestro e resgate cidadãos americanos, segundo um comunicado da Polícia Nacional do Haiti.



A gangue 400 Mawozo, que Joly continuava comandando da prisão, sequestrou no outono local um grupo de 17 missionários americanos e familiares, incluindo cinco crianças. Já um diplomata dominicano foi sequestrado na semana passada pelo grupo em troca de um resgate de US$ 500.000, segundo a imprensa de seu país, vizinho do Haiti.



A gangue controla há anos uma zona estratégica, que inclui a única rodovia para o norte do país, bem como a única rota terrestre entre a capital haitiana e a República Dominicana. Durante 10 dias, confrontos entre a 400 Mawozo e outro grupo criminoso paralisaram um subúrbio de Porto Príncipe.



Autoridades haitianas perderam o acesso à única rodovia que liga Porto Príncipe à metade sul do país, com dois quilômetros de estrada sob o controle de gangues armadas desde junho de 2021.