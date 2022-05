Várias regiões são bombardeadas na Ucrânia; Lviv sofre blecaute parcial

Diversas cidades ucranianas foram alvo de disparos de mísseis russos nesta terça-feira (3), que também atingiram três centrais elétricas em Lviv, informou o prefeito desta cidade no oeste do país, que agora está parcialmente sem eletricidade.



"Três centrais elétricas foram danificadas como resultado de um ataque com mísseis", disse o prefeito Andrey Sadovy no Telegram, que também relatou que as estações de bombeamento estavam sem energia devido aos danos.



Ao menos uma pessoa ficou ferida, acrescentou. Segundo a imprensa ucraniana, os cortes de eletricidade afetaram vários distritos de Lviv.



As autoridades locais também informaram de bombardeios nas regiões de Vinnytsia (centro), Odessa (sudoeste) e Kirovohrad (centro), mas sem relatos de danos.



A região de Transcarpátia, fronteiriça com a Hungria, no oeste da Ucrânia e que, até agora, não tinha sido afetada, foi atingida pela primeira vez desde que começou a invasão russa em 24 de fevereiro.



"Um míssil caiu em uma região montanhosa da Transcarpátia. Os serviços estão trabalhando no local, estamos esclarecendo a informação sobre os feridos e possíveis vítimas", disse o governador desta região, Viktor Mikita, no Telegram.