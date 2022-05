Stellantis compra empresa de aluguel de carros da Mercedes e BMW

O grupo automobilístico Stellantis anunciou, nesta terça-feira (5), um acordo para a compra da Share Now, uma empresa conjunta de aluguel de carros das gigantes alemães BMW e Mercedes.



"Queremos nos instalar nas grandes cidades, e a Share Now é um passo-chave para acelerar o nosso modelo", disse, em coletiva de imprensa, Brigitte Courtehoux, diretora-geral da Free2Move, a filial da Stellantis (Fiat, Chrysler, Peugeot e Citroën) que vai absorver a concorrente.



A Share Now será adquirida pela Free2move, a filial de aluguel de carros da Stellantis, informou o grupo em um comunicado.



O acordo permitirá prestar serviço em "14 grandes cidades europeias" e quintuplicar sua frota, segundo o comunicado, apoiando-se na recente aquisição da Opel Rent na Alemanha e na Áustria.



A Free2move também "acrescentará mais de 3,4 milhões de clientes aos seus dois milhões de usuários", disse o grupo.



