Posse de Macron na França será sábado

A cerimônia de posse do liberal Emmanuel Macron, reeleito presidente da França em 24 de abril, será no sábado(7) no Palácio do Eliseu, informou à AFP uma fonte da Presidência francesa.



O evento, com início a partir das 11h da manhã locais (6h em Brasília) no salão de festas do Eliseu, será discreto, segundo esta fonte.



Com 58,55% dos votos, Macron conquistou um novo mandato de cinco anos, derrotando a candidata de ultradireita Marine Le Pen (41,45%).



Um de seus principais desafios, segundo analistas, será unir novamente um país dividido, após um primeiro mandato marcado por protestos, pela pandemia e os efeitos da guerra na Ucrânia.



Emmanuel Macron, de 44 anos, que em 2017 se tornou o presidente mais jovem da França, também foi o primeiro a ser reeleito desde o conservador Jacques Chirac em 2002.



A França deve decidir agora qual maioria apoiará o centrista durante as eleições legislativas em meados de junho.



Grande parte dos franceses quer que ele perca a maioria que o apoia atualmente, segundo pesquisas recentes.