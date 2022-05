Soldado iraquiano morre em confrontos com combatentes yazidis

Um soldado iraquiano morreu, e outros dois ficaram feridos em confrontos entre o Exército e combatentes yazidis ligados aos rebeldes curdos turcos do PKK, em Sinjar (norte), nesta segunda-feira (2) - disseram um oficial e um deputado à AFP.



Bastião da minoria yazidi, a região de Sinjar é regularmente afetada por disputas entre as forças de segurança e as Unidades de Resistência do Sinjar, braço armado afiliado ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).



Os choques eclodiram no domingo e se intensificaram nesta segunda, em meio à troca de acusações pela escalada.



"Os combates continuavam (nesta segunda-feira) à tarde", disse à AFP o deputado Sherwan al-Douberdani, prefeito da província de Nínive, onde fica Sinjar.



O parlamentar mencionou um soldado morto e afirmou que os combatentes yazidis atacaram unidades do Exército iraquiano. Um oficial militar iraquiano confirmou o óbito e acrescentou que dois soldados também ficaram feridos.



A região de Sinjar é alvo de ataques aéreos esporádicos lançados pela vizinha Turquia contra as bases do PKK, considerado um grupo "terrorista" por Ancara.



