ONU pede aos países ricos que 'passem à ação' diante da emergência climática

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, pediu neste domingo (1º) aos países ricos que "tomem medidas" diante da emergência climática global e honrem suas promessas de ajuda financeira aos países em desenvolvimento.



"É hora de agir. É hora de cumprir a promessa de 100 bilhões de dólares por ano de Paris", declarou Guterres em Dakar (capital do Senegal), referindo-se ao compromisso assumido pelos países desenvolvidos, mas que ainda alocaram esse montante para os países do hemisfério sul a partir de 2020, para ajudá-los a financiar a transição ecológica e lidar com as consequências do aquecimento global.



Guterres fez esta declaração depois de se encontrar com o chefe de Estado senegalês, Macky Sall (por sua vez, presidente rotativo da União Africana), no primeiro dia da sua viagem regional, que o levará também ao Níger e à Nigéria.



"A emergência climática [...] aumenta os problemas de segurança", disse Guterres, em uma região do mundo duramente atingida pelos golpes de Estado militares que, desde 2020, são vividos em Mali, Guiné e Burkina Faso.



"Os países africanos, que não são responsáveis [pelas alterações climáticas], são muitas vezes as primeiras vítimas", afirmou o líder da ONU, que considera "essencial que metade do financiamento climático seja dedicado a programas de adaptação e resiliência para ajudar comunidades vulneráveis".



A promessa de 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 foi alcançada durante a cúpula internacional do clima em Paris em 2015.