Oito civis mortos em bombardeios nas regiões ucranianas de Kharkiv e Donetsk

Os bombardeios deste domingo em áreas de Kharkiv e Donetsk deixaram oito civis mortos, quatro deles na cidade de Lyman, perto dos combates e ameaçada pelo avanço russo, anunciaram os governos regionais.



"Bombardeio russo na região de Donetsk: quatro civis mortos, todos em Lyman", escreveu no Telegram o governador da região, Pavlo Kyrylenko, que também indicou que sete civis ficaram feridos nesta cidade, da qual o exército ucraniano se retirou recentemente.



Além disso, Kyrylenko informou que um civil foi morto em Bakhmut, uma cidade um pouco mais distante do front, e que havia quatro feridos em diferentes partes do leste da Ucrânia.



Oleg Sinegubov, governador de Kharkiv (noroeste), anunciou por sua parte no Telegram que três civis morreram e oito ficaram feridos, devido ao bombardeio de áreas residenciais nesta cidade e em outras da região.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reconheceu recentemente que a situação na região de mineração de Donbass, no leste da Ucrânia, era "difícil" depois de se tornar o alvo prioritário das tropas russas, que entraram no país em 24 de fevereiro.