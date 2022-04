Vietnã inaugura vertiginosa ponte de vidro entre duas montanhas

Foi inaugurada nesta sexta-feira (29), no Vietnã, uma enorme ponte de vidro suspensa de 632 metros entre duas montanhas, que transmite a sensação de se caminhar no vazio a cerca de 150 metros acima de uma floresta.



"Olhar para baixo é um pouco assustador de primeira, mas tem que avançar com confiança, e aí é genial", descreveu o visitante Nguyen Thi Trang em conversa com a AFP.



Batizada de Bach Long ("dragão branco" em vietnamita), a atração turística fica na província de Son La, no noroeste do país. A estrutura contorna um lado da montanha até terminar em uma ponte suspensa sobre um vale espetacular.



A base da ponte é de vidro temperado de fabricação francesa, com capacidade máxima de até 450 pessoas por vez. Segundo os operadores, trata-se da maior estrutura de vidro do mundo, superando a ponte suspensa de Guangdong, na China, de 526 metros de extensão.



Em maio, representantes do Livro Guinness dos Recordes vão anunciar se autenticam, ou não, a nova marca.