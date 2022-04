Produtora da 'Radio Liberty' morreu no ataque contra Kiev de quinta-feira

Uma produtora ucraniana da 'Radio Free Liberty' morreu no bombardeio russo de quinta-feira contra Kiev - informou a emissora nesta sexta (29).



"A jornalista e produtora Vera Gyrych morreu depois do ataque de um míssil russo contra o prédio onde morava. O bombardeio foi em 28 de abril", afirmou a filial ucraniana da organização, financiada pelo governo dos Estados Unidos, em um comunicado.



Segundo a emissora, Vera começou a trabalhar na redação "Radio Liberty" de Kiev no início de 2018, depois de ter construído sua carreira na imprensa.



Em uma nota, o Ministério russo da Defesa declarou que as tropas russas lançaram um ataque aéreo de "alta precisão" contra Kiev durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres, na quinta-feira.



O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse, em um comunicado publicado nas redes sociais, que os socorristas encontraram os restos mortais de uma pessoa sob os escombros. A emissora confirmou se tratar do corpo de Vera.



De acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ, na sigla em inglês), pelo menos sete repórteres morreram na Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.