Uma produtora ucraniana da 'Radio Free Liberty' morreu no bombardeio russo de quinta-feira contra Kiev, informou a emissora nesta sexta-feira.



"Vera Gyrych morreu depois do ataque de um míssil russo contra o edifício em que morava", afirmou a rádio, financiada pelo governo dos Estados Unidos, em seu site.



O corpo da produtora foi encontrado sob os escombros nesta sexta-feira, de acordo com a rádio.