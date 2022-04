Rússia confirma ataque contra Kiev durante visita do secretário-geral da ONU

A Rússia confirmou que atacou Kiev, capital da Ucrânia, na quinta-feira (28) com armas de "alta precisão" durante a visita do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.



"Armas de alta precisão e longo alcance das Forças Aeroespaciais Russas destruíram os prédios de produção do míssil Artyom e da empresa em Kiev", afirmou o ministério russo da Defesa.



Ao menos uma pessoa morreu durante o bombardeio, anunciou nesta sexta-feira o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko.



O ataque de quinta-feira foi o primeiro desde meados de abril em Kiev e aconteceu durante a visita do secretário-geral da ONU a Bucha e outras localidades na periferia de Kiev.



A Ucrânia acusa as tropas russas de crimes contra civis nestas localidades, o que a Rússia nega.



O exército russo também destruiu na quinta-feira com "mísseis de alta precisão" três centrais de energia elétrica que ficavam próximas de ferrovias, incluindo uma em Fastov, na região de Kiev, segundo o ministério.