Ucrânia diz ter 'direito' a atacar alvos militares russos

A Ucrânia tem o "direito" de atacar objetivos militares russos - afirmou um assessor da Presidência ucraniana, sugerindo que Kiev poderá lançar ataques no território russo.



"A Rússia ataca a Ucrânia e mata civis. A Ucrânia se defenderá por todos os meios, inclusive com ataques contra depósitos e bases dos assassinos russos. O mundo reconhece esse direito", tuitou Mikhailo Podoliak.



Nas últimas semanas, a Rússia acusou diversas vezes as forças ucranianas de ataques em território russo, em particular em duas localidades na região fronteiriça de Belgorod e na região de Briansk em meados de abril. As autoridades de Kiev não confirmaram as operações.



No início de abril, o governador da região de Belgorod afirmou que helicópteros ucranianos dispararam contra um depósito de combustível.



Em 25 de abril, um grande depósito de combustível também foi incendiado em Briansk, a 150 km da fronteira com a Ucrânia e que serve de base logística para a ofensiva militar de Moscou neste país, segundo as autoridades russas, que não revelaram o que provocou o incêndio.