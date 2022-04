Papa Francisco aborda conflito histórico: a relação entre sogras e noras

O papa Francisco tratou, nesta quarta-feira (27), de um conflito histórico ao defender as sogras, afirmando que elas são vítimas de "clichês" triviais, ao mesmo tempo em que insistiu que elas precisam "prestar atenção a [seu] linguajar" na hora de se relacionar com suas noras.



Durante sua audiência geral na Praça de São Pedro, dedicada à relação entre as gerações, o pontífice fez um longo discurso sobre "a personagem mítica" da sogra.



"Eu não diria que as sogras são vistas como se fossem o diabo, mas é certo que elas são tratadas de forma perjorativa. Porém, a sogra é a mãe de seu marido e a mãe de sua esposa", declarou.



"Dizemos que a sogra, quanto mais longe estiver, melhor. Mas não, ela é mãe e uma anciã. Uma das coisas mais bonitas para uma mulher é ter netos. Quando os filhos têm crianças, ela volta a viver", continuou o papa argentino, de 85 anos.



O líder católico também mandou um recado para as noras. "Cuidem das relações com suas sogras. Às vezes, elas são um pouco especiais, mas vocês não deram à luz a seu cônjuge", comentou.



E, finalmente, para as sogras, Francisco fez esta advertência: "Tenham cuidado ao se expressarem. [Os desvios] de linguagem são um dos pecados mais feios das sogras".



Nesta ocasião, o papa pediu desculpas por ter presidido a audiência geral sentado, explicando que está muito debilitado, com fortes dores no joelho que o obrigaram a cancelar diversos compromissos recentemente.



"Lhes peço perdão porque vou saudá-los sentado", disse Francisco ao final da audiência.



"Este joelho demora a sarar e não posso ficar de pé por muito tempo. Me desculpe, obrigado", lamentou-se, diante de fortes aplausos do público.



Francisco, que iniciou em março seu décimo ano de pontificado, sofre com uma dor aguda no joelho direito, que o impediu de participar de determinados atos recentemente.



O pontífice disse, na semana passada, ao jornal argentino La Nación que estava tratando sua dor, causada pela ruptura de um ligamento, com gelo e analgésicos.