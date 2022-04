Grupo chinês de drones DJI suspende atividades na Rússia e na Ucrânia

A empresa líder mundial em produção de drones, a chinesa DJI, anunciou que vai suspender as atividades comerciais na Rússia e na Ucrânia.



O vice-primeiro-ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, escreveu no mês passado uma carta à DJI na qual acusava o exército russo de utilizar os drones da empresa para atacar civis.



"Pedimos à empresa para acabar com toda relação e negócios com a Rússia", pediu Fedorov na missiva que publicou no Twitter.



A empresa chinesa o respondeu em um comunicado na terça-feira.



"A DJI está avaliando internamente as exigências em conformidade com diversas jurisdições", disse.



"À espera dessa avaliação, a DJI suspenderá temporariamente todas as suas atividades comerciais na Rússia e na Ucrânia", acrescentou.



A decisão "não está relacionada às sanções ocidentais", garantiu a DJI à AFP.



Na semana passada, a empresa chinesa havia criticado que seus produtos foram utilizados com fins militares.



"A DJI fabrica apenas produtos de uso civil", indicou.



A Rússia é alvo de várias sanções econômicas devido à invasão da Ucrânia e várias multinacionais ocidentais se retiraram do país.



Pequim, que é um aliado próximo de Moscou, se negou, até agora, a condenar a invasão russa da Ucrânia. A DJI é uma das poucas empresas chinesas que tomou publicamente a decisão de suspender suas atividades na Rússia.



DJI



Twitter