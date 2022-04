Petróleo se recupera graças a Alemanha e China

Os preços do petróleo, que caíram ontem devido a temores envolvendo o impacto dos confinamentos na China, recuperaram-se nesta terça-feira, depois que a Alemanha mostrou sinais de se preparar para abandonar importações russas.



O barril do Brent para entrega em junho ganhou 2,52%, a US$ 104,90, e o WTI para o mesmo mês subiu 3,20%, a US$ 101,70.



A Alemanha já havia indicado que planejava parar de importar hidrocarbonetos russos até o fim do ano. Essa possibilidade sustentou os preços, "porque isso significa que a Rússia terá que continuar reduzindo sua produção e que a Alemanha irá procurar petróleo em outros lugares", disse Matt Smith, analista da Kpler. "Isso cria uma nova demanda."



Os preços do petróleo bruto também foram beneficiados por declarações do banco central chinês, que se disse pronto para ajudar a economia por meio de sua política monetária, face aos confinamentos devido à pandemia, que freiam a demanda.



