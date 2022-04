Gazprom interrompe fornecimento de gás à Polônia pelo duto de Yamal

O grupo russo Gazprom interromperá o fornecimento de gás para a Polônia a partir de quarta-feira (27), disse a empresa estatal polonesa de gás PGNiG em comunicado nesta terça (26).



"Em 26 de abril de 2022, a Gazprom informou à PGNiG sua intenção de suspender completamente o fornecimento sob o contrato Yamal (...) em 27 de abril", disse a PGNiG, detalhando que a Polônia está preparada para obter o gás que faltar de outras fontes.



O governo polonês também declarou que está preparado para enfrentar qualquer interrupção do fornecimento pela Rússia.



"Não haverá escassez de gás nos lares poloneses", disse no Twitter a ministra do clima, Anna Moskwa.



"Desde o primeiro dia da guerra, declaramos que estamos preparados para a plena independência das matérias-primas russas", disse.



"A Polônia tem as reservas de gás e as fontes de abastecimento necessárias para proteger nossa segurança. Durante anos conquistamos com sucesso a independência da Rússia", acrescentou.



O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki disse, por sua vez, que as instalações de armazenamento de gás estavam 76% cheias e que a Polônia está preparada para "obter gás de todas as outras partes possíveis".



A Gazprom não confirmou a interrupção do fornecimento, mas agências de notícias russas citaram um alto executivo da empresa que afirmou que "a Polônia deve pagar pelos fornecimentos de gás segundo o novo procedimento de pagamento".



Depois que os países ocidentais impuseram uma série de sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, o Kremlin alertou que iria cortar o fornecimento de gás a menos que paguem em rublos.



A Polônia importa gás liquefeito por meio de um terminal na costa do Mar Báltico e também espera receber suprimentos da Noruega por meio do projeto Baltic Pipe, cuja conclusão está prevista para este ano.



A conexão de 900 quilômetros deverá atender 50% do consumo da Polônia.