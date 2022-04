Homem que dançou nu em montanha sagrada vai ser deportado de Bali

(foto: Handout / BALI IMMIGRATION OFFICE / AFP)

Um ator canadense e autoproclamado guru do bem-estar será deportado da ilha indonésia de Bali depois que um vídeo seu viralizou dançando nu em uma montanha considerada sagrada.Jeffrey Craigen postou um vídeo de si mesmo fazendo o haka, uma dança cerimonial da cultura maori da Nova Zelândia, desnudo no topo do Monte Batur, um vulcão que muitos balineses consideram sagrado.Ele foi preso e interrogado na segunda-feira após inúmeras denúncias de internautas que o acusaram de não respeitar os valores religiosos da ilha.Craigen aguarda a deportação, mas as autoridades dizem que as companhias aéreas não querem levá-lo porque ele não foi vacinado contra a covid-19."As companhias aéreas não concordaram (em transportá-lo)", disse à AFP Tedy Riyandi, chefe do escritório de imigração da cidade de Denpasar.O ator será colocado em uma lista que o impedirá de entrar em Bali em um futuro próximo, disseram as autoridades.Craigen está na Indonésia desde o final de 2019 como turista e estudante de tratamentos alternativos para osteoporose, disse o chefe do escritório de migração de Bali, Jamaruli Manihuruk.O canadense alegou que não sabia que a montanha era um local sagrado."Para todos os estrangeiros que visitam Bali, por favor, comportem-se de acordo com nossa lei e valores culturais", disse Manihuruk.