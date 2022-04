Rússia multa TikTok e Meta, do Facebook, por divulgar 'propaganda' LGTB

(foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Um tribunal russo multou nesta terça-feira (26) a Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, e a rede social TikTok por se recusarem a remover conteúdo LGBT.A corte de um distrito de Moscou ordenou que a gigante americana do Facebook pague quatro milhões de rublos (em torno de US$ 53 mil) por não excluir conteúdo com "propaganda" LGBT, informou a agência de notícias Interfax.Em outra audiência, o tribunal de Mirovoi, também em Moscou, condenou a plataforma TikTok, filial do grupo chinês ByteDance, a pagar uma multa de dois milhões de rublos pelo mesmo motivo.As grandes empresas de tecnologia são, com frequência, multadas na Rússia por se negarem a eliminar publicações a pedido das autoridades.Desde o início da campanha militar de Moscou na Ucrânia, a Rússia aumentou a pressão nas redes sociais, proibindo Facebook, Instagram e Twitter.Os ataques contra a comunidade LGBT são relativamente comuns na Rússia, onde os círculos conservadores e religiosos veem essa comunidade com maus olhos.Em 2013, Moscou aprovou uma polêmica lei contra a "propaganda" homossexual dirigida a menores. Esta legislação tem sido usada para proibir manifestações e vetar a exibição da bandeira do arco-íris.