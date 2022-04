Ataque com lança-granadas contra ministério da Segurança da Transnístria

Várias explosões ocorreram, nesta segunda-feira (25), na sede do ministério da Segurança Pública em Tiraspol, capital da Transnístria, após um ataque com lança-granadas que não causou feridos, indicou a polícia desta região separatista da Moldávia apoiada pela Rússia.



"As janelas dos andares superiores se romperam. Fumaça sai do local. O território ao lado está cercado por policiais", declarou a polícia da Transnístria em um comunicado.



Segundo as primeiras informações, foram lançados disparos de lança-granadas portáteis no edifício, precisou o comunicado. "Ninguém ficou ferido", destacou.



As explosões ocorreram na segunda-feira às 12h00 (horário de Brasília), segundo testemunhas citadas pelos meios locais.



Nas fotos publicadas nas redes sociais por testemunhas, pode-se ver a porta de entrada do edifício danificada e as janelas quebradas.



Bombeiros e policiais socorreram o lugar e o tráfego no centro está bloqueado pela polícia.



Fronteiriça à Ucrânia, a Transnístria se separou da Moldávia após uma breve guerra civil depois da queda da União Soviética. A região separatista tem sua própria moeda e suas próprias forças de segurança.



Este território, com 500.000 habitantes, é muito dependente da Rússia, que fornece gás gratuitamente e enviou 1.5000 militares para a região.



A Transnístria não é reconhecida como Estado pela comunidade internacional, inclusive pela Rússia, que, no entanto, a considera uma cabeça de ponte próxima às fronteiras da União Europeia.