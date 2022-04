Leopardo é morto após atacar policial no Irã

Um leopardo foi abatido, neste domingo (24), após atacar um policial e causar pânico entre os residentes de uma cidade no norte do Irã, informou a agência oficial de notícias Irna.



"Apesar dos esforços dos veterinários, o leopardo morreu após ser atingido por duas balas disparadas para salvar a vida de um policial", declarou Moslem Ahangari, chefe da Unidade de Proteção do Meio Ambiente da província de Manzandaran, à agência oficial Irna.



Mais cedo, o porta-voz do órgão ambiental, Kamyar Valipur, afirmou que o animal havia sido capturado e levado a uma zona protegida após ter atacado e "ferido um policial" na localidade de Ghaemshahr.



"O estado de saúde do policial não é motivo de preocupação", acrescentou Valipur.



Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou os residentes aterrorizados que corriam gritando.



Segundo Valipur, o departamento de meio ambiente da província está investigando se o animal entrou na cidade pelos bosques da região ou se vivia ilegalmente nas casas dos residentes locais.