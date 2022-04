Rússia anuncia bombardeio a grande arsenal ucraniano próximo à Odessa

O exército russo afirmou, neste sábado (23), que bombardeou com "mísseis de alta precisão" um importante arsenal próximo à Odessa, onde o governo ucraniano armazenava armas entregues pelos países ocidentais.



"As forças armadas russas neutralizaram hoje com mísseis de alta precisão e de longo alcance um terminal logístico onde eram armazenadas grandes quantidades de armas estrangeiras entregues pelos Estados Unidos e pelos países europeus", indicou o exército russo em um comunicado.



No total, mísseis russos atingiram 22 instalações militares ucranianas no sábado, incluindo três depósitos de armas e munições perto de Ilyichovka e Kramatorsk (leste), que foram destruídos, disse o ministério.



Além disso, a aviação russa realizou ataques aéreos contra 79 instalações militares ucranianas, visando 16 arsenais de artilharia e combustível, segundo a mesma fonte.