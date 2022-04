Navio de turismo com 26 pessoas a bordo náufraga no Japão

Um navio de turismo com pelo menos 26 pessoas a bordo desapareceu no norte do Japão, neste sábado (23), depois de alertar que estava naufragando - informou a imprensa local.



O "Kazu 1" navegava em águas frias e agitadas não muito longe da ilha de Hokkaido (norte do Japão), quando enviou um pedido de socorro às 13h15 locais (1h15 em Brasília), de acordo com a rede pública de televisão japonesa NHK.



Na sequência, perdeu-se o contato com a embarcação. Os helicópteros de busca chegaram à área em torno de quatro horas depois do pedido de ajuda.



Um funcionário da Guarda Costeira disse à AFP que uma missão de socorro está em curso.



O navio e seus 24 ocupantes - entre eles duas crianças e seus dois tripulantes, segundo a imprensa - ainda não haviam sido encontrados até as 21h30 locais (9h30 no Brasil). As buscas continuam, apesar da escuridão.



Os membros da tripulação e os passageiros estavam equipados com coletes salva-vidas, de acordo com a NHK, mas as temperaturas são muito frias nesta área, cerca de 0ºC à noite.



Enquanto isso, os barcos de pesca da região retornaram para o porto antes da tarde de sábado, devido às ondas altas e aos fortes ventos, disse uma cooperativa pesqueira local citada pela agência de notícias japonesa Kyodo.



O "Kazu 1" navegava perto da península de Shiretoko, um local remoto natural no nordeste de Hokkaido, declarado Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) desde 2005 por seus ecossistemas terrestres e marinhos.