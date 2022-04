Ao menos cinco pessoas foram mortas e 18 ficaram feridas em um ataque russo, neste sábado (23), à cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, anunciou o chefe do gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak.



"Odessa: cinco ucranianos mortos e 18 feridos. E não são mais, pois não conseguimos encontrar" até agora, indicou, no Telegram, o funcionário.



"É provável que o balanço seja maior", acrescentou, precisando que entre as vítimas mortais havia "um bebê de três meses".